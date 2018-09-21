Килиану Мбаппе грозит дополнительная дисквалификация

Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе может получить еще два матча дисквалификации.Причиной возможной дисквалификации является удаление 19-летнего форварда в матче четвертого тура чемпионата Франции против "Нима".Чемпион мира 2018 года получил красную карточку на 90+3-й минуте матча за толчок защитника "Нима" Тежи Саванье после его подката.По данным издания As, адвокаты Саванье подали жалобу в апелляционный комитет.Таким образом, срок дисквалификации Мбаппе может увеличиться до пяти матчей.