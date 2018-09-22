В родном городе Фалькао в Колумбии установили его статую высотой 6 метров (фото)

A giant 19-foot statue of Radamel Falcao is being built in the Colombian's home town. ??? pic.twitter.com/imRZ6X6D3f — ESPN UK (@ESPNUK) September 21, 2018

В родном городе форварда "Монако" и национальной команды Колумбии Радамеля Фалькао — Санта-Марте — установили статую в его честь.Скульптура высотой 6 метров выполнена в белом цвете. На её создание и установку потратили $ 3,33 млн.