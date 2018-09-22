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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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В родном городе Фалькао в Колумбии установили его статую высотой 6 метров (фото)
В родном городе форварда "Монако" и национальной команды Колумбии Радамеля Фалькао — Санта-Марте — установили статую в его честь.
Скульптура высотой 6 метров выполнена в белом цвете. На её создание и установку потратили $ 3,33 млн.
Скульптура высотой 6 метров выполнена в белом цвете. На её создание и установку потратили $ 3,33 млн.
A giant 19-foot statue of Radamel Falcao is being built in the Colombian's home town. ??? pic.twitter.com/imRZ6X6D3f— ESPN UK (@ESPNUK) September 21, 2018
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