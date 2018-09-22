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В родном городе Фалькао в Колумбии установили его статую высотой 6 метров (фото)

В родном городе форварда "Монако" и национальной команды Колумбии Радамеля Фалькао — Санта-Марте — установили статую в его честь.

Скульптура высотой 6 метров выполнена в белом цвете. На её создание и установку потратили $ 3,33 млн.

Теги: Фалькао
Сегодня, 10:19
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№4 Написал: XERX - (Сегодня, 11:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
мдеее,сходство прям один в один!!!))) satisfied
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:03) #
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На молодого Лещенко похож
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: makcnmka (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется поставили памятник Агутину. Больше на него похож)))
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
чет статуя роналду номер два
не вижу схожести


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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