Серхио Агуэро летом отказался переходить в "Реал"

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро летом мог оказаться в Испании.По информации издания The Times, аргентинца пытался приобрести мадридский "Реал". По имеющимся данным, руководство королевского клуба рассматривало Агуэро еще до того, как подписали нападающего французского "Лиона" Мариано Диаса. Однако "горожане" не стали вести переговоры с "Реалом", кроме того, и сам Агуэро также не испытывал особого желания переезжать в Мадрид.Ранее Агуэро подписал новый контракт с "Манчестер Сити", который рассчитан до 2021 года. Нападающий играет за "Сити" с 2011 года. За это время он провел за клуб 299 матчей и забил 204 мячей.