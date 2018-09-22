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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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22:22
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (1)
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (1)
20:55
"Ростов" и "Уфа" не забили голов (9)
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17:10
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Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
15:10
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
14:28
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Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры (8)
"Фиорентина" разгромила СПАЛ
"Фиорентина" победила СПАЛ в матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.
Чемпионат Италии
5 тур
"Фиорентина" – "СПАЛ" 3:0
Гол: Пьяца, 20, Миленкович, 30, Кьеза, 56
"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Бираги (Хэнко, 46), Песселья, Уго, Верету, Бенасси, Жерсон, Кьеза, (Миральяс, 66) Симеоне, Пьяца (Эссерик, 77)
"СПАЛ": Гомис, Фарес, Фелипе, Викари (Симич, 58), Сионек, Лаццари, Куртич, Миссироли (Валоти, 67), Скьяттарелла, Антенуччи, Петанья (Палоски, 76)
Предупреждения: Бираги, 33, Скьяттарелла, 55, Куртич, 77
Чемпионат Италии
5 тур
"Фиорентина" – "СПАЛ" 3:0
Гол: Пьяца, 20, Миленкович, 30, Кьеза, 56
"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Бираги (Хэнко, 46), Песселья, Уго, Верету, Бенасси, Жерсон, Кьеза, (Миральяс, 66) Симеоне, Пьяца (Эссерик, 77)
"СПАЛ": Гомис, Фарес, Фелипе, Викари (Симич, 58), Сионек, Лаццари, Куртич, Миссироли (Валоти, 67), Скьяттарелла, Антенуччи, Петанья (Палоски, 76)
Предупреждения: Бираги, 33, Скьяттарелла, 55, Куртич, 77
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