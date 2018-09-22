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"Фиорентина" разгромила СПАЛ

"Фиорентина" победила СПАЛ в матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

Чемпионат Италии

5 тур

"Фиорентина" – "СПАЛ" 3:0

Гол: Пьяца, 20, Миленкович, 30, Кьеза, 56

"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Бираги (Хэнко, 46), Песселья, Уго, Верету, Бенасси, Жерсон, Кьеза, (Миральяс, 66) Симеоне, Пьяца (Эссерик, 77)

"СПАЛ": Гомис, Фарес, Фелипе, Викари (Симич, 58), Сионек, Лаццари, Куртич, Миссироли (Валоти, 67), Скьяттарелла, Антенуччи, Петанья (Палоски, 76)

Предупреждения: Бираги, 33, Скьяттарелла, 55, Куртич, 77
Теги: Фиорентина СПАЛ
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