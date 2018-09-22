Полузащитник "Коринтианса" близок к переходу в "Барселону"

Полузащитник бразильского "Коритианса" Педриньо Делмино может продолжить карьеру в Испании.По информации издания The Goal, к 20-летнему таланту проявляет интерес каталонская "Барселона".По имеющимся данным, агент «Барселоны» на рынке Южной Америки Андре Кюри уже занимается согласованием трансфера футболиста. Трансферная стоимость игрока оценивается в €5 млн. Педриньо у себя на родине в Бразилии называют "новый Рональдиньо".Полузащитник в 2018 году провел в высшей лиге Бразилии 22 матча, в которых сделал одну результативную передачу.