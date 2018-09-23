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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:46
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
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Анонс 13-го тура ФНЛ
Анонс 13-го тура ФНЛ
Лорис Кариус: мой уход из "Ливерпуля" не был бегством
Вратарь «Бешикташа» Лориус Кариус отметил, что его уход из «Ливерпуля» был связан исключительно спортивными мотивами.
«Мне очень нужна была постоянная игровая практика. Любой футболист хочет перед собой ставить высокие задачи и «Бешикташ» оказался отличным вариантом. Со стороны могло показаться, что мой уход стал бегством из «Ливерпуля». Это не соответствует действительности. У меня отличные взаимоотношения со всей командой», — приводит слова вратаря Sport1.de.
В последнем финале Лиги чемпионов Кариус допустил две голевых ошибки, играя за «Ливерпуль». Эти ошибки помогли «Реалу» победить со счетом 3:1.
Sport24.ru
«Мне очень нужна была постоянная игровая практика. Любой футболист хочет перед собой ставить высокие задачи и «Бешикташ» оказался отличным вариантом. Со стороны могло показаться, что мой уход стал бегством из «Ливерпуля». Это не соответствует действительности. У меня отличные взаимоотношения со всей командой», — приводит слова вратаря Sport1.de.
В последнем финале Лиги чемпионов Кариус допустил две голевых ошибки, играя за «Ливерпуль». Эти ошибки помогли «Реалу» победить со счетом 3:1.
Sport24.ru
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