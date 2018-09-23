Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Лорис Кариус: мой уход из "Ливерпуля" не был бегством

Вратарь «Бешикташа» Лориус Кариус отметил, что его уход из «Ливерпуля» был связан исключительно спортивными мотивами.

«Мне очень нужна была постоянная игровая практика. Любой футболист хочет перед собой ставить высокие задачи и «Бешикташ» оказался отличным вариантом. Со стороны могло показаться, что мой уход стал бегством из «Ливерпуля». Это не соответствует действительности. У меня отличные взаимоотношения со всей командой», — приводит слова вратаря Sport1.de.

В последнем финале Лиги чемпионов Кариус допустил две голевых ошибки, играя за «Ливерпуль». Эти ошибки помогли «Реалу» победить со счетом 3:1.

Sport24.ru
Теги: Кариус Ливерпуль Бешикташ
Сегодня, 16:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.