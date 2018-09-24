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Мельгарехо впервые с 2013 года вызван в сборную Парагвая

Хавбек "Спартака" Лоренсо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая, которая в середине октября проведет тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку Америки — 2019.

28-летний Мельгарехо имеет опыт выступлений за сборную Парагвая, но последний раз выходил на поле в составе национальной команды в августе 2013 года.

Всего Лоренсо принял участие в двух товарищеских матчах парагвайцев.

ФК "Спартак"
Теги: Мельгарехо Спартак Сборная Парагвая
Сегодня, 12:25
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№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:13) #
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online

Парагвай - это параолимпийский Уругвай.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 12:57) #
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Откажется ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 12:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вспомнила бабушка девичьи годы)


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:33) #
  • -1
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Нужно делать паспорт срочно .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:32) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Таааак, у кого то подвис российский паспорт... smile
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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