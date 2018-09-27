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"Севилья" разгромила "Реал", Промес вышел на поле во втором тайме

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Севилья" с крупным счетом обыграла "Реал". Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес появился на поле на 69-й минуте.

Чемпионат Испании

6 тур

"Севилья" – "Реал Мадрид" 3:0

Голы: Силва, 17, 21, Бен Йеддер, 39.

"Севилья": Вацлик, Гомес, Кьер, Каррису, Васкес, Банега (Меса, 90+1), Сарабия, Арана (Нолито, 85), Навас, Бен Йеддер (Промес, 69), Силва.

"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Начо (Лукас, 59), Каземиро, Модрич (Сeбальос, 71), Кроос, Асенсио, Бэйл, Бензема (Мариано, 59).

Предупреждения: Бэйл, 27, Васкес, 34, Кроос, 65, Модрич, 65, Банега, 74, Сарабия, 79, Мариано, 87.
Теги: Севилья Реал
Сегодня, 00:53
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(2)
№6 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 01:46) #
  • -3
  •  (5)

Промеса стабильно выпускают, когда результат уже сделан. Чтобы не накосячил.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 01:11) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Даже в Севилье в запасе....
А еще про Ливерпуль говорили чего-то.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 01:08) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Поменял основу Спартака на лавку Севильи

И правильно сделал.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Рад за Севилью и Антоху,хорошо что Реал приедет злой и мотивированный в Москву,будет интересно посмотреть
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (2)

не о чем если честно, много браку в передачах!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Поменял основу Спартака на лавку Севильи


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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