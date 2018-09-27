"Севилья" разгромила "Реал", Промес вышел на поле во втором тайме

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Севилья" с крупным счетом обыграла "Реал". Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес появился на поле на 69-й минуте.Чемпионат Испании6 туры: Силва, 17, 21, Бен Йеддер, 39."Севилья": Вацлик, Гомес, Кьер, Каррису, Васкес, Банега (Меса, 90+1), Сарабия, Арана (Нолито, 85), Навас, Бен Йеддер (Промес, 69), Силва."Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Начо (Лукас, 59), Каземиро, Модрич (Сeбальос, 71), Кроос, Асенсио, Бэйл, Бензема (Мариано, 59).Предупреждения: Бэйл, 27, Васкес, 34, Кроос, 65, Модрич, 65, Банега, 74, Сарабия, 79, Мариано, 87.