Вадим Скрипченко: увольнение из "Арарата" стало полной неожиданностью

Вадим Скрипченко прокомментировал свою отставку с поста главного тренера "Арарата-Армении"."Для меня это стало полной неожиданностью. Ничто не предвещало такого поворота событий. Да, команда находилась в середине таблицы, но отставание от лидирующих команд вовсе не критично — пять очков, и все еще впереди. К тому же мы успешно стартовали в Кубке страны.Однако руководство клуба посчитало иначе. Во вторник, когда я уже собирался проводить в Ереване тренировку, приехал гендиректор и объявил коллективу, что принято решение о моем увольнении за неудовлетворительные результаты. Меня, увы, поставили перед фактом, и пришлось лишь этот вердикт принять", – сказал Скрипченко.Белорусский тренер проработал в "Арарате-Армении" лишь около двух месяцев.