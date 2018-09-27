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Вадим Скрипченко: увольнение из "Арарата" стало полной неожиданностью

Вадим Скрипченко прокомментировал свою отставку с поста главного тренера "Арарата-Армении".

"Для меня это стало полной неожиданностью. Ничто не предвещало такого поворота событий. Да, команда находилась в середине таблицы, но отставание от лидирующих команд вовсе не критично — пять очков, и все еще впереди. К тому же мы успешно стартовали в Кубке страны.

Однако руководство клуба посчитало иначе. Во вторник, когда я уже собирался проводить в Ереване тренировку, приехал гендиректор и объявил коллективу, что принято решение о моем увольнении за неудовлетворительные результаты. Меня, увы, поставили перед фактом, и пришлось лишь этот вердикт принять", – сказал Скрипченко.

Белорусский тренер проработал в "Арарате-Армении" лишь около двух месяцев.

Прессбол
Теги: Арарат Скрипченко
Сегодня, 09:52
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(1)
№2 Написал: 120220 (Сегодня, 12:01) #
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online
Болеет за:
«Урал»
Везде его гонят. Специалист слабый и человек видно ни какой.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№1 Написал: Nahtigal Самара (Сегодня, 10:11) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Молодец какой
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
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