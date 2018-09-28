Сильвио Берлускони завершил сделку по приобретению клуба итальянской Серии С

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завершил сделку по приобретению "Монцы", выступающей в Серии С.Исполнительным директором клуба назначен Адриано Галлиани, ранее занимавший пост вице-президента "Милана", тогда как сам Берлускони руководил "россонери".