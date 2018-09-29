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Андрей Ярмоленко забил эффектный гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (видео)

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил красивый гол в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии.

Украинский футболист отличился в конце первого тайма. После подачи с углового и рикошета мяч оказался у Ярмоленко, который сначала пытался "накрутить" своего соперника, после чего свестился ближе к центру штрафной площади и пробил под перекладину. Де Хеа был бессилен.

Теги: Ярмоленко Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:28
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№10 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Nastroenie
Это топовый Европейский футболист, играющий в топовом Европейском чемпионате

О боже...Сало уронили!


Херово сало!


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№9 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 16:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Nastroenie
Это топовый Европейский футболист, играющий в топовом Европейском чемпионат

что в нем топового?в Боруссии был как мешок с говном
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Это топовый Европейский футболист, играющий в топовом Европейском чемпионате, а не Головины, Дзюбы и прости Г-поди Зобнины, играющие на волнах Колхоз FM/

Иди нахер.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 16:04) #
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  •  (7)
online

Цитата: Nastroenie
Это топовый Европейский футболист,


Какой дурак...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:03) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
И что в этом рикошете эффектного?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 15:57) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»

Это топовый Европейский футболист, играющий в топовом Европейском чемпионате, а не Головины, Дзюбы и прости Г-поди Зобнины, играющие на волнах Колхоз FM


Топовый футболист??? Ты совсем рихнулся в своём хохлостане???
Боруссию не потянул, в Вест Хэме в число худших приобретений лиги входит!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Это топовый Европейский футболист, играющий в топовом Европейском чемпионате

О боже...Сало уронили!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 15:45) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Это топовый Европейский футболист, играющий в топовом Европейском чемпионате, а не Головины, Дзюбы и прости Г-поди Зобнины, играющие на волнах Колхоз FM/
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 15:36) #
  • +3
  •  (7)

Мяч после его удара просто чудом залетел в ворота от рикошета.

А Маур сделал свое дело, Маур может уходить
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 15:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
эффектный автогол)


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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