Андрей Ярмоленко забил эффектный гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (видео)

?? West Ham vs Manchester United | A. Yarmolenko (GOAL) 43' pic.twitter.com/6XErN79NVk — D9INE NEXUS (@D9INE_NEXUS3) September 29, 2018

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил красивый гол в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии.Украинский футболист отличился в конце первого тайма. После подачи с углового и рикошета мяч оказался у Ярмоленко, который сначала пытался "накрутить" своего соперника, после чего свестился ближе к центру штрафной площади и пробил под перекладину. Де Хеа был бессилен.