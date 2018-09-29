Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:06
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
18:36
"Шальке" обыграл "Майнц", "Штутгарт" вырвал победу у "Вердера" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги
"Шальке" обыграл "Майнц", "Штутгарт" вырвал победу у "Вердера" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги
18:18
Рио Фердинанд: руководству "МЮ" пора принимать большие решения - игра команды просто преступление
Рио Фердинанд: руководству "МЮ" пора принимать большие решения - игра команды просто преступление
12:10
Педро Роша проведет автограф-сессию (1)
Педро Роша проведет автограф-сессию (1)
11:31
Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
"Челси" – "Ливерпуль": команды объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Челси" и "Ливерпуля" на предстоящий матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Жиру, Азар.
Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Кэхилл, Фабрегас, Баркли, Мозес, Мората.
"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Миньоле, Морено, Матип, Кейта, Фабиньо, Шакири, Старридж.
Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Жиру, Азар.
Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Кэхилл, Фабрегас, Баркли, Мозес, Мората.
"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Миньоле, Морено, Матип, Кейта, Фабиньо, Шакири, Старридж.
Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.