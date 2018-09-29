Новости партнеров

"Челси" – "Ливерпуль": команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Ливерпуля" на предстоящий матч 7-го тура английской Премьер-лиги.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Жиру, Азар.

Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Кэхилл, Фабрегас, Баркли, Мозес, Мората.

"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Миньоле, Морено, Матип, Кейта, Фабиньо, Шакири, Старридж.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
Теги: Челси Ливерпуль
Сегодня, 18:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.