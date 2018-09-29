"Челси" – "Ливерпуль": команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Ливерпуля" на предстоящий матч 7-го тура английской Премьер-лиги.Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Жиру, Азар.Кабальеро, Дзаппакоста, Кэхилл, Фабрегас, Баркли, Мозес, Мората.Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.Миньоле, Морено, Матип, Кейта, Фабиньо, Шакири, Старридж.Матч начнется в 19:30 по московскому времени.