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"Айнтрахт" дома разгромил "Ганновер"

"Айнтрахт" с крупным счетом обыграл "Ганновер" в матче шестого тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

6 тур

"Айнтрахт" Ф – "Ганновер-96" 4:1

Гол: Н'Дика, 36, Ребич, 45+1, Де Гузман, 59, Йович, 89 - Муслия, 86

"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Русс, Н'Дика, де Гузман, Аллан, Хасебе, Торро, Костич (Виллемс, 78), Ребич (Гачинович, 82), Аллер (Йович, 61)

"Ганновер": Эссер, Зорг, Альборноз, Антон, Фелипе, Корб (Муслия, 69), Соуза (Вайдандт, 46), Швеглер, Фоссум, Бебу, Фуллкруг (Вуд, 46)

Предупреждение: Зорг, 65, Торро, 67, Антон, 88
Теги: Айнтрахт Ганновер
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