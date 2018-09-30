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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Айнтрахт" дома разгромил "Ганновер"
"Айнтрахт" с крупным счетом обыграл "Ганновер" в матче шестого тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
6 тур
"Айнтрахт" Ф – "Ганновер-96" 4:1
Гол: Н'Дика, 36, Ребич, 45+1, Де Гузман, 59, Йович, 89 - Муслия, 86
"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Русс, Н'Дика, де Гузман, Аллан, Хасебе, Торро, Костич (Виллемс, 78), Ребич (Гачинович, 82), Аллер (Йович, 61)
"Ганновер": Эссер, Зорг, Альборноз, Антон, Фелипе, Корб (Муслия, 69), Соуза (Вайдандт, 46), Швеглер, Фоссум, Бебу, Фуллкруг (Вуд, 46)
Предупреждение: Зорг, 65, Торро, 67, Антон, 88
Чемпионат Германии
6 тур
"Айнтрахт" Ф – "Ганновер-96" 4:1
Гол: Н'Дика, 36, Ребич, 45+1, Де Гузман, 59, Йович, 89 - Муслия, 86
"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Русс, Н'Дика, де Гузман, Аллан, Хасебе, Торро, Костич (Виллемс, 78), Ребич (Гачинович, 82), Аллер (Йович, 61)
"Ганновер": Эссер, Зорг, Альборноз, Антон, Фелипе, Корб (Муслия, 69), Соуза (Вайдандт, 46), Швеглер, Фоссум, Бебу, Фуллкруг (Вуд, 46)
Предупреждение: Зорг, 65, Торро, 67, Антон, 88
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