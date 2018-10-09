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Тьерри Анри может стать главным тренером Головина в "Монако"

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри может возглавить "Монако", передает Get French Football News. Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Монегаски в 9 стартовых турах Лиги 1 набрали лишь 6 очков, одержав всего одну победу, потому Леонарду Жардима могут в скором времени отправить в отставку.

Напомним, летом 2018 года в "Монако" из ЦСКА перешел полузащитник сборной России Александр Головин. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
Теги: Анри Головин Монако
Сегодня, 21:08
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(1)
#4  Quincy   (Сегодня, 22:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отправит Головина по пустыне верблюдов гонять вместе с Муссой
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:08)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
Теперь ещё и тренер у него персональный

И видимо не один еще потому что Анри будет главным тренером!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
ТЬЕРРИ АНРИ МОЖЕТ СТАТЬ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ ГОЛОВИНА В "МОНАКО"

у Головина будет личный тренер!

Да-да-да)) У меня такая же мысль возникла. Ну так в клубе Головина ж! В ЛИЧНОМ!!!! Теперь ещё и тренер у него персональный. Растёт парень.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:59)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ТЬЕРРИ АНРИ МОЖЕТ СТАТЬ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ ГОЛОВИНА В "МОНАКО"

у Головина будет личный тренер!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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