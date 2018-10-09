В чемпионате Испании произошло первое тренерское увольнение

Главный тренер "Уэски" Лео Франко покинул занимаемую должность, сообщает официальный сайт клуба.После восьми туров команда идет на последнем месте в турнирной таблице примеры, одержав всего одну победу. Эта отставка стала первой в текущем сезоне в примере