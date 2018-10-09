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В чемпионате Испании произошло первое тренерское увольнение

Главный тренер "Уэски" Лео Франко покинул занимаемую должность, сообщает официальный сайт клуба.

После восьми туров команда идет на последнем месте в турнирной таблице примеры, одержав всего одну победу. Эта отставка стала первой в текущем сезоне в примере
Теги: Уэска
Сегодня, 21:35
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#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 22:13)
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online

makcnmka,
а что кинул. его уволили. он был готов доработать со сборной,но федерация испании не согласилась с этим!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  makcnmka   (Сегодня, 21:50)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем Лопетеги, кинувшего сборную.... вот и аукнется... уже аукается на результатах((
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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