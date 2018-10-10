Пьяный Арда Туран избил певца и просил себя пристрелить

Полузащитник "Истанбул Башакшехир" Арда Туран, права на которого принадлежат "Барселоне", в ночном клубе Стамбула избил турецкого певца Беркая Шахина, сообщает Goal.com.По информации издания, футболист начал приставать к жене певца Беркая. Тот попытался отправить жену на улицу и поговорить с Тураном, но тот ударил Беркая по лицу и сломал ему нос. После инцидента Туран пришел в больницу к пострадавшему с пистолетом в руке и обратился к жене Беркая: "Мне очень жаль, убей меня, пожалуйста, мне очень жаль".Отметим, что Туран женат, его супруга должна родить через месяц.