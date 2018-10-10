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Пьяный Арда Туран избил певца и просил себя пристрелить

Полузащитник "Истанбул Башакшехир" Арда Туран, права на которого принадлежат "Барселоне", в ночном клубе Стамбула избил турецкого певца Беркая Шахина, сообщает Goal.com.

По информации издания, футболист начал приставать к жене певца Беркая. Тот попытался отправить жену на улицу и поговорить с Тураном, но тот ударил Беркая по лицу и сломал ему нос. После инцидента Туран пришел в больницу к пострадавшему с пистолетом в руке и обратился к жене Беркая: "Мне очень жаль, убей меня, пожалуйста, мне очень жаль".

Отметим, что Туран женат, его супруга должна родить через месяц.
Теги: Туран
Сегодня, 22:13
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#24  Alter ego   (Сегодня, 23:05)
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Болеет за:
«Зенит»
А портал становится все интереснее....
Надо только странички желтым подкрасить
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#23  HardWar  Спб. (Сегодня, 23:00)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
надо же, флэшмоб устроили. кто следующий?))

Глушаков побьет Карреру.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#22  bazetd  СПБ (Сегодня, 22:54)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Крутой игрок. Чего это с ним вдруг??? Аллах же вроде синьку запрещает?

Да ладно? Был несколько раз в Турции и Тунисе - они там бухают вечером как черти. Говорят ночью и под крышей Аллах не видит... Удобно же)))


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007 [жалоба]
#21  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:50)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Наши пацаны проплатили Турана.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#20  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 22:41)
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
надо же, флэшмоб устроили. кто следующий?))


--------------------
аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#19  Antip7   (Сегодня, 22:37)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Odyssey
Интересно бы собрать клуб ФК Косяк

Кокорин, Мамаев, Тихоновецкий, Еременко, Муту, Туран, Белизоглу

Двоякое название))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#18  Дарко Панчев  N (Сегодня, 22:34)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Odyssey
Интересно бы собрать клуб ФК Косяк

Кокорин, Мамаев, Тихоновецкий, Еременко, Муту, Туран, Белизоглу


Игонин
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#17  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:33)
  • 0
  •  (0)
online

Крутой игрок. Чего это с ним вдруг??? Аллах же вроде синьку запрещает?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#16  Черный Лис   (Сегодня, 22:33)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Баклан молодой
Еще вечнобухого Кержакова, без прав по пьяни рассекающего, права-то за пьянку и отняли - забыл

Ай какой ты веселый шутник, Еременко , читая это, аж белой дорожкой поперхнулся...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#15  Elmo Kennedy   (Сегодня, 22:27)
  • +4
  •  (4)
online

до наших аксакалов ему далековато smirk
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#14  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:26)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
на пусть говорят его уже ждут
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#13  Черный Лис   (Сегодня, 22:25)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Интересно бы собрать клуб ФК Косяк

Кокорин, Мамаев, Тихоновецкий, Еременко, Муту, Туран, Белизоглу

Как же ты Марадону забыл?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#12  alexso   (Сегодня, 22:24)
  • 0
  •  (2)

И К КАКОЙ ТЕМЕ ЭТО ПРИЛИПИТЬ? АДМИНЫ ВЫ .......Ь
Регистрация: 30.06.2016 [жалоба]
#11  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:23)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Начинается флешмоб в поддержку наших футболистов
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#10  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно бы собрать клуб ФК Косяк

Кокорин, Мамаев, Тихоновецкий, Еременко, Муту, Туран, Белизоглу
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#9  Дарко Панчев  N (Сегодня, 22:20)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Представляю,приходит Кокоша с пистолетом, из которого стрелял на свадьбе Чочиева к корейцу и говорит-"пристрели меня".

Обосрется Кокоша
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#8  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:19)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
астанавитесь (с)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#7  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 22:18)
  • 0
  •  (2)
online

Всех к Малахову. Там разберутся.


--------------------
Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 22:17)
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Представляю,приходит Кокоша с пистолетом, из которого стрелял на свадьбе Чочиева к корейцу и говорит-"пристрели меня". stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  Antip7   (Сегодня, 22:16)
  • +3
  •  (3)
online

Афганцы, видимо, ядреный кокс футболёрам поставлять начали
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#4  xxd   (Сегодня, 22:15)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ФКСМ_1922
Чурки блеать...

Животные блеать...
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#3  Frost  Vjhjp (Сегодня, 22:15)
  • +1
  •  (3)

Видимо это заразно.............
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#2  Черный Лис   (Сегодня, 22:15)
  • -15
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ох уж эти южане...надо было сказать, что певца избили Мамаев с Кокориным
быдло в России и это схавало бы
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:15)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чурки блеать...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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