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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ирландия и Дания сыграли вничью
Сборные Ирландии и Дании сыграли вничью в матче группового турнира Лиги наций.
Лига наций УЕФА
Лига B. Группа 4. 3 тур
Ирландия – Дания 0:0
Ирландия: Рэндольф, Кио, Лонг, Даффи, Кристи, Доэрти, Артер (Робинсон, 65), Макклин, Хендрик, О'Доуда (Стивенс, 46), Лонг (О'Брайен, 83)
Дания: Шмейхель, Кьер, Йоргенсен, Далсгор, Ларсен, Шоне, Делейни, Систо, Брайтвайт, Поульсен, Дольберг (Кристенсен, 79)
Предупреждения: Артер, 8, Делейни, 56, Кристи, 64, Макклин, 90, Даффи, 90+3
Лига наций УЕФА
Лига B. Группа 4. 3 тур
Ирландия – Дания 0:0
Ирландия: Рэндольф, Кио, Лонг, Даффи, Кристи, Доэрти, Артер (Робинсон, 65), Макклин, Хендрик, О'Доуда (Стивенс, 46), Лонг (О'Брайен, 83)
Дания: Шмейхель, Кьер, Йоргенсен, Далсгор, Ларсен, Шоне, Делейни, Систо, Брайтвайт, Поульсен, Дольберг (Кристенсен, 79)
Предупреждения: Артер, 8, Делейни, 56, Кристи, 64, Макклин, 90, Даффи, 90+3
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