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Ирландия и Дания сыграли вничью

Сборные Ирландии и Дании сыграли вничью в матче группового турнира Лиги наций.

Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 4. 3 тур

Ирландия – Дания 0:0

Ирландия: Рэндольф, Кио, Лонг, Даффи, Кристи, Доэрти, Артер (Робинсон, 65), Макклин, Хендрик, О'Доуда (Стивенс, 46), Лонг (О'Брайен, 83)

Дания: Шмейхель, Кьер, Йоргенсен, Далсгор, Ларсен, Шоне, Делейни, Систо, Брайтвайт, Поульсен, Дольберг (Кристенсен, 79)

Предупреждения: Артер, 8, Делейни, 56, Кристи, 64, Макклин, 90, Даффи, 90+3
Теги: Сборная Ирландии Сборная Дании
Вчера, 23:42
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