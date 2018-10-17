Турецкий "Истанбул" оштрафовал Турана на 375 тысяч евро за драку в клубе

Полузащитник Арда Туран оштрафован "Истанбулом" за драку в ночном клубе.Хавбек оштрафован на 2,5 миллиона турецких лир (около 370 тысяч евро) из-за того, что в ночном клубе приставал к жене турецкого певца Беркая Шахина, а позже подрался с ним. После этого он приехал к певцу в больницу и извинился, предложив застрелить себя.В марте 2018 года Туран пригрозил журналисту разбить голову за вопросы его жене, а в мае напал на судей в матче чемпионата Турции и был дисквалифицирован на 16 матчей.