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Турецкий "Истанбул" оштрафовал Турана на 375 тысяч евро за драку в клубе

Полузащитник Арда Туран оштрафован "Истанбулом" за драку в ночном клубе.

Хавбек оштрафован на 2,5 миллиона турецких лир (около 370 тысяч евро) из-за того, что в ночном клубе приставал к жене турецкого певца Беркая Шахина, а позже подрался с ним. После этого он приехал к певцу в больницу и извинился, предложив застрелить себя.

В марте 2018 года Туран пригрозил журналисту разбить голову за вопросы его жене, а в мае напал на судей в матче чемпионата Турции и был дисквалифицирован на 16 матчей.

Istanbul
Теги: Туран
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