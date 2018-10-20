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Классный штрафной от 40-летнего Дидье Дрогбы из чемпионата USL (видео)

Американский клуб "Финикс Райзинг" обыграл вторую команду "Портленда" в матче 1/8 финала USL.

Автором победного гола стал 40-летний экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба, который мощным ударом с дальней дистанции со штрафного поразил ворота соперника.

Теги: Дрогба
Сегодня, 08:29
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 08:48)
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Болеет за:
ЦСКА
Афигеть! Редактору, наверное, деньги платят напрасно. Фамилия Дрогба не склоняется.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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