Классный штрафной от 40-летнего Дидье Дрогбы из чемпионата USL (видео)

We interrupt your regularly-scheduled Friday night plans to bring you a Didier Drogba playoff goal ??pic.twitter.com/vYOR4ghv2N — COPA90 US (@COPA90US) October 20, 2018

Американский клуб "Финикс Райзинг" обыграл вторую команду "Портленда" в матче 1/8 финала USL.Автором победного гола стал 40-летний экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба, который мощным ударом с дальней дистанции со штрафного поразил ворота соперника.