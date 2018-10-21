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Андрей Ярмоленко получил травму в матче с "Тоттенхэмом"

Украинский нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму в матче против "Тоттенхэма" (0:1) в рамках девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) получил травму.

В конце первого тайма Ярмоленко подвернул правую ногу и уйти с поля самостоятельно был не в состоянии. Поэтому медицинской бригаде пришлось уносить форварда с поля на носилках.

На пресс-конференции главный тренер команды рассказал, что Ярмоленко пройдет обследование в ближайшее время, которое и определит сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне украинский футболист сыграл за "Вест Хэм" девять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

"Газета.ру"
Теги: Ярмоленко Вест Хэм Тоттенхэм
Сегодня, 12:28
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