Андрей Ярмоленко получил травму в матче с "Тоттенхэмом"

Украинский нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму в матче против "Тоттенхэма" (0:1) в рамках девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) получил травму.В конце первого тайма Ярмоленко подвернул правую ногу и уйти с поля самостоятельно был не в состоянии. Поэтому медицинской бригаде пришлось уносить форварда с поля на носилках.На пресс-конференции главный тренер команды рассказал, что Ярмоленко пройдет обследование в ближайшее время, которое и определит сроки его восстановления.В нынешнем сезоне украинский футболист сыграл за "Вест Хэм" девять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.