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Кристиан Брокки возглавил новый клуб Сильвио Берлускони

Экс-полузащитник "Милана" Кристиан Брокки назначен главным тренером "Монцы", сообщает пресс-служба клуба.

42-летний специалист сменил в клубе Марко Дзаффарони, отправленного накануне в отставку. После 8 туров "Монца" занимает в таблице итальянской серии С 10-е место.

Месяц назад новым владельцем "Монцы" стал бывший хозяин "Милана" Сильвио Берлускони.
Теги: Берлускони
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