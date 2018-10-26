Моуринью высказался о продлении контракта с голкипером Де Хеа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал опасения на тему, что основной вратарь команды Давид Де Хеа не станет продлевать контракт на следующий сезон.Соглашение с голкипером сборной Испании истекает летом 2019 года. В контракте футболиста есть пункт о продлении контракта еще на год, но пока стороны не могут прийти к компромиссу по новому соглашению."Я не уверен. Не могу подобрать слово на английском, но посмотрим, что произойдет.Только клуб, Давид и его представители могут ответить на этот вопрос. Я могу говорить только то, что все знают, насколько он хорош, насколько важен для "Манчестер Юнайтед", и если клуб хочет становиться лучше, а не хуже, очевидно, очень важно сохранить Давида", — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.