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Моуринью высказался о продлении контракта с голкипером Де Хеа
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал опасения на тему, что основной вратарь команды Давид Де Хеа не станет продлевать контракт на следующий сезон.
Соглашение с голкипером сборной Испании истекает летом 2019 года. В контракте футболиста есть пункт о продлении контракта еще на год, но пока стороны не могут прийти к компромиссу по новому соглашению.
"Я не уверен. Не могу подобрать слово на английском, но посмотрим, что произойдет.
Только клуб, Давид и его представители могут ответить на этот вопрос. Я могу говорить только то, что все знают, насколько он хорош, насколько важен для "Манчестер Юнайтед", и если клуб хочет становиться лучше, а не хуже, очевидно, очень важно сохранить Давида", — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.
"Газета.ру"
Соглашение с голкипером сборной Испании истекает летом 2019 года. В контракте футболиста есть пункт о продлении контракта еще на год, но пока стороны не могут прийти к компромиссу по новому соглашению.
"Я не уверен. Не могу подобрать слово на английском, но посмотрим, что произойдет.
Только клуб, Давид и его представители могут ответить на этот вопрос. Я могу говорить только то, что все знают, насколько он хорош, насколько важен для "Манчестер Юнайтед", и если клуб хочет становиться лучше, а не хуже, очевидно, очень важно сохранить Давида", — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.
"Газета.ру"
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