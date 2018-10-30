"Реал" потратил в два раза меньше "Барселоны" на трансферы в последние пять лет

Мадридский "Реал" в последние сезоны тратит на трансферы меньше своих конкурентов по чемпионату Испании. Начиная с 2014 года "сливочные" потратили на покупку игроков 438,7 млн евро. У "Барселоны" за тот же срок сумма трат составила 872,6 млн евро.По затратам на трансферы "Реал" уступил также соседям из "Атлетико" — "матрасники" потратили 567,9 млн за пять лет.При этом расходы "Реала" на трансферы всего на 9,7 млн превысили доходы от продажи игроков. Расходы "Атлетико" оказались на 141,4 млн больше доходов, а у "Барселоны" — на 400,1 млн больше.