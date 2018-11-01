"Вулверхэмптон" заплатит 18 млн евро за экс-вратаря "Спортинга"

"Вулверхэмптон" заплатит лиссабонскому "Спортингу" €18 млн за голкипера Руя Патрисиу.Как отмечается на официальном сайте английского клуба, сделка считается состоявшейся.Минувшим летом несколько ключевых игроков "Спортинга" расторгли контракт с клубом. Причиной ухода стало нападение фанатов на базу команды. Одним из них был Руй Патрисиу, подписавший четырехлетнее соглашение с "Вулверхэмптоном".В текущем сезоне голкипер провел десять игр за "волков", в которых пропустил девять мячей и четыре матча отстоял "на ноль".