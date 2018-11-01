Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Вулверхэмптон" заплатит 18 млн евро за экс-вратаря "Спортинга"

"Вулверхэмптон" заплатит лиссабонскому "Спортингу" €18 млн за голкипера Руя Патрисиу.

Как отмечается на официальном сайте английского клуба, сделка считается состоявшейся.

Минувшим летом несколько ключевых игроков "Спортинга" расторгли контракт с клубом. Причиной ухода стало нападение фанатов на базу команды. Одним из них был Руй Патрисиу, подписавший четырехлетнее соглашение с "Вулверхэмптоном".

В текущем сезоне голкипер провел десять игр за "волков", в которых пропустил девять мячей и четыре матча отстоял "на ноль".

"Газета.ру"
Теги: Вулверхэмптон Спартак
Сегодня, 18:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.