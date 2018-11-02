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Никлас Бендтнер арестован на 50 суток

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер арестован на 50 суток за нападение на таксиста, сообщает The Guardin.

Адвокат датчанина заявил, что на это решение суда подана апелляция.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября. Отмечается, что таксист получил перелом челюсти и попал в больницу.
Теги: Бендтнер
Сегодня, 19:13
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8
(2)
#8  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 19:52)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Если не знаком с иронией, то гуляй дальше
Цитата: Сибирячок
Цитата: Lana Del Andrey
И думаю всем похер. Это у нас футболисты за ударом стула педофилами, маньяками и насильниками считаются smile

Тебе не кажется, что ты <!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->ню несёшь?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 19:49)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
И думаю всем похер. Это у нас футболисты за ударом стула педофилами, маньяками и насильниками считаются smile

Тебе не кажется, что ты вырезано-->вырезаноню несёшь?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:42)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видаль алкаша бутылкой стукнул, этот таксисту пасть порвал...Кишка у них тонка, как наши, против власти со стулом выйти blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Sk   (Сегодня, 19:35)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас наверное будет много шуток про наших балбесов


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Баба Валя угарела угари и ты..
Регистрация: 12.10.2011 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 19:31)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А если б стулом?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 19:23)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Просто судья был - скандинав...


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:16)
  • -1
  •  (5)

Так вот ты какой - новый сокамерник Кокоши???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 19:16)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
И думаю всем похер. Это у нас футболисты за ударом стула педофилами, маньяками и насильниками считаются smile
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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