Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер арестован на 50 суток за нападение на таксиста, сообщает The Guardin.Адвокат датчанина заявил, что на это решение суда подана апелляция.Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября. Отмечается, что таксист получил перелом челюсти и попал в больницу.