Роналдиньо остался без паспорта из-за долгов

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо должен выплатить штраф за экологический ущерб в Порту-Алегри. На данный момент его задолженность, начавшая образовываться еще в 2015 году, составляет более 2 миллионов евро, сообщает Globo.Сегодня, 2 ноября, было принято решение об аресте паспорта 38-летнего экс-футболиста, а также его брата Ассиса, который также проходит по этому делу.Роналдиньо и его брат были осуждены за незаконное строительство склада с рыболовной платформой и причалом в неположенном месте.