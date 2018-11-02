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Роналдиньо остался без паспорта из-за долгов

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо должен выплатить штраф за экологический ущерб в Порту-Алегри. На данный момент его задолженность, начавшая образовываться еще в 2015 году, составляет более 2 миллионов евро, сообщает Globo.

Сегодня, 2 ноября, было принято решение об аресте паспорта 38-летнего экс-футболиста, а также его брата Ассиса, который также проходит по этому делу.

Роналдиньо и его брат были осуждены за незаконное строительство склада с рыболовной платформой и причалом в неположенном месте.

Sport24
Теги: Роналдиньо
Вчера, 23:27
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