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"Тоттенхэм" одержал победу над "Вулверхэмптоном"

"Тоттенхэм" в матче 11-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Вулверхэмптон" - 3:2.

Чемпионат Англии

11 тур

"Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм" 2:3

Голы: Ламела, 28, Моура, 30, Кейн, 62, Невеш, 68 (пен.), Хименес, 78 (пен.)

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти, Хонни, Боли, Коди, Беннетт, Моутинью (Гиббз-Уайт, 62), Невеш, Хименес, Кавалейру (Бонатини, 62), Кошта (Траоре, 84)

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Фойт, Дембеле (Мин, 7 (Эриксен, 59)), Сиссоко, Уинкс, Ламела, Моура (Санчес, 79), Кейн

Предупреждения: Беннетт, 24, Фойт, 78, Уинкс, 87
Теги: Тоттенхэм Вулверхэмптон
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