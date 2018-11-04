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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча «Зенит» - «Ахмат»
"Лацио" с крупным счетом обыграл СПАЛ
Чемпионат Италии
11 тур
"Лацио" – СПАЛ 4:1
Гол: Иммобиле, 26, 35, Катальди, 59, Пароло, 70 - Антенуччи, 28
"Лацио": Стракоша, Уоллес, Ачерби, Раду, Габбарон, Лулич (Лукаку, 63), Милинкович-Савич (Бериша, 74), Катальди, Пароло, Кайседо (Корреа, 60), Иммобиле
"СПАЛ": Милинкович-Савич, Коста, Викари, Фелипе, Бонифаци (Ционек, 46), Лаццари, Луис (Дикманн, 81), Миссироли, Вальдифиори, Антенуччи, Петанья
Предупреждения: Ачерби, 17, Луис, 57, Фелипе, 69, Ционек, 76
11 тур
"Лацио" – СПАЛ 4:1
Гол: Иммобиле, 26, 35, Катальди, 59, Пароло, 70 - Антенуччи, 28
"Лацио": Стракоша, Уоллес, Ачерби, Раду, Габбарон, Лулич (Лукаку, 63), Милинкович-Савич (Бериша, 74), Катальди, Пароло, Кайседо (Корреа, 60), Иммобиле
"СПАЛ": Милинкович-Савич, Коста, Викари, Фелипе, Бонифаци (Ционек, 46), Лаццари, Луис (Дикманн, 81), Миссироли, Вальдифиори, Антенуччи, Петанья
Предупреждения: Ачерби, 17, Луис, 57, Фелипе, 69, Ционек, 76
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