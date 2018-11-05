Серхио Агуэро стал рекордсменом АПЛ

Форвард "Манчестер Сити» Серхио Агуэро отметился голом в ворота "Саутгемптона" в матче 11-го тура чемпионата Англии.Этот гол стал для аргентинца 150-м в АПЛ. Агуэро — лишь девятый игрок лиги, кому покорилась эта отметка. До него это удавалось Алану Ширеру, Уэйну Руни, Энди Коулу, Фрэнку Лэмпарду, Тьерри Анри, Робби Фаулеру, Джермейну Дефо и Майклу Оуэну.Агуэро опережает всех авторов 150 голов по количеству игровых минут, потребовавшихся для забития этих 150 мячей — 16?095 минут.