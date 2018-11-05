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Серхио Агуэро стал рекордсменом АПЛ

Форвард "Манчестер Сити» Серхио Агуэро отметился голом в ворота "Саутгемптона" в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Этот гол стал для аргентинца 150-м в АПЛ. Агуэро — лишь девятый игрок лиги, кому покорилась эта отметка. До него это удавалось Алану Ширеру, Уэйну Руни, Энди Коулу, Фрэнку Лэмпарду, Тьерри Анри, Робби Фаулеру, Джермейну Дефо и Майклу Оуэну.

Агуэро опережает всех авторов 150 голов по количеству игровых минут, потребовавшихся для забития этих 150 мячей — 16?095 минут.

Premier League
Теги: Агуэро
Сегодня, 13:49
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 14:00)
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Болеет за:
ЦСКА
16?095 минут.

когда делаете копию - хотя бы редактируйте новость
а то пытаетесь "будто сами", но сразу плагиат всплывает


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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