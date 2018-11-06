Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Неманья Матич отказался играть в форме с красным маком

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отказался надевать форму, на которой изображен мак.

Мак изображают на футболках в память о погибших британских солдатах, в том числе воевавших в рамках миссий НАТО. Матич объяснил свой отказ тем, что солдаты НАТО бомбили Югославию.

"Я полностью понимаю, почему люди носят маки, уважаю право каждого делать это и сочувствую всем, кто потерял близких в том конфликте.

Но для меня это напоминание о страшной атаке, которую я пережил в 12 лет, когда мою страну опустошали бомбежками в 1999 году. И хотя раньше я это делал, сейчас я не чувствую правильным носить мак на футболке.

Я не хочу подрывать значение мака как символа гордости Британии или оскорблять кого-то, однако, все мы — результат взросления, и это мой персональный выбор по названным причинам. Надеюсь, после объяснения все поняли мою мотивацию и я смог сосредоточиться на помощи команде", — написал Матич в инстаграме.

"Газета.ру"
Теги: Матич
Сегодня, 01:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Седой  Россия (Сегодня, 01:23)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец, не побоялся высказать свое мнение


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.