Неманья Матич отказался играть в форме с красным маком

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отказался надевать форму, на которой изображен мак.Мак изображают на футболках в память о погибших британских солдатах, в том числе воевавших в рамках миссий НАТО. Матич объяснил свой отказ тем, что солдаты НАТО бомбили Югославию."Я полностью понимаю, почему люди носят маки, уважаю право каждого делать это и сочувствую всем, кто потерял близких в том конфликте.Но для меня это напоминание о страшной атаке, которую я пережил в 12 лет, когда мою страну опустошали бомбежками в 1999 году. И хотя раньше я это делал, сейчас я не чувствую правильным носить мак на футболке.Я не хочу подрывать значение мака как символа гордости Британии или оскорблять кого-то, однако, все мы — результат взросления, и это мой персональный выбор по названным причинам. Надеюсь, после объяснения все поняли мою мотивацию и я смог сосредоточиться на помощи команде", — написал Матич в инстаграме.