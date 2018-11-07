Джефферсон Фарфан: нас ждут два финала с "Галатасараем" и "Шальке"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал поражение от "Порту" (1:4)."Это был тяжелый матч против команды, которая обладает прекрасной атакой. Мы пропустили очень "дешевые" голы.Теперь у нас осталось два финала с "Шальке" и "Галатасараем". Мы должны сильно постараться, чтобы выйти в Лигу Европы", – сказал Фарфан.