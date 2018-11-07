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Джефферсон Фарфан: нас ждут два финала с "Галатасараем" и "Шальке"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал поражение от "Порту" (1:4).

"Это был тяжелый матч против команды, которая обладает прекрасной атакой. Мы пропустили очень "дешевые" голы.

Теперь у нас осталось два финала с "Шальке" и "Галатасараем". Мы должны сильно постараться, чтобы выйти в Лигу Европы", – сказал Фарфан.

UEFA
Теги: Шальке Галатасарай Локомотив Фарфан
Сегодня, 09:40
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3
(0)
#3  Сибирячок   (Сегодня, 10:29)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Клоун.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:16)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Теперь у нас осталось два финала с "Шальке" и "Галатасараем". Мы должны сильно постараться, чтобы выйти в Лигу Европы", – сказал Фарфан.
Да уж постарались по полной. Какая ЛЕ с такой игрой?
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 09:50)
  • 0
  •  (2)

smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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