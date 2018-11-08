"Манчестер Сити" забил шесть голов "Шахтеру"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:22
Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео) (2)
Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео) (2)
Вчера, 23:50
Непобедимая "Рома" или неконкурентноспособный ЦСКА? В чем причины поражений "армейцев" от "итальянцев"?
Непобедимая "Рома" или неконкурентноспособный ЦСКА? В чем причины поражений "армейцев" от "итальянцев"?
Вчера, 23:26
Стивен Джеррард: понимаю, что "Спартак" будет стараться выиграть, но меня волнует только игра нашей команды
Стивен Джеррард: понимаю, что "Спартак" будет стараться выиграть, но меня волнует только игра нашей команды
Вчера, 23:10
Сергей Хусаинов: уверен, второй гол "Ромы" забит из офсайда (4)
Сергей Хусаинов: уверен, второй гол "Ромы" забит из офсайда (4)
Вчера, 22:50
"Валенсия" без Черышева обыграла "Янг Бойз"
"Валенсия" без Черышева обыграла "Янг Бойз"
Вчера, 22:47
ЦСКА на своем поле проиграл "Роме" (73)
ЦСКА на своем поле проиграл "Роме" (73)
Вчера, 22:29
Евгений Чернов: ближайшие годы карьеры хочу связать с "Зенитом" (1)
Евгений Чернов: ближайшие годы карьеры хочу связать с "Зенитом" (1)
Вчера, 21:19
Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с "Ромой" (4)
Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с "Ромой" (4)
Вчера, 20:51
"Рома" выразила ЦСКА соболезнования в связи с инцидентом с болельщиками в римском метро
"Рома" выразила ЦСКА соболезнования в связи с инцидентом с болельщиками в римском метро
Вчера, 20:35
Евгений Чернов: моим кумиром был Аршавин (2)
Евгений Чернов: моим кумиром был Аршавин (2)
Вчера, 20:24
Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста (10)
Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста (10)
Вчера, 20:03
Стал известен стартовый состав "Ромы" на игру с ЦСКА
Стал известен стартовый состав "Ромы" на игру с ЦСКА
Вчера, 20:01
ЦСКА назвал состав на матч с "Ромой" (9)
ЦСКА назвал состав на матч с "Ромой" (9)
Вчера, 19:23
Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду (4)
Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду (4)
Вчера, 19:18
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
Вчера, 18:55
Халк и Одил Ахмедов стали чемпионами Китая (видео) (1)
Халк и Одил Ахмедов стали чемпионами Китая (видео) (1)
Вчера, 18:30
Андрей Лунев: "Зенит" еще только строится (3)
Андрей Лунев: "Зенит" еще только строится (3)
Вчера, 17:44
Леонид Федун вернулся в Москву (28)
Леонид Федун вернулся в Москву (28)
Вчера, 17:29
Гонсало Игуаин не сыграет против "Бетиса"
Гонсало Игуаин не сыграет против "Бетиса"
Вчера, 17:18
Николя Анелька будет работать с нападающими "Лилля"
Николя Анелька будет работать с нападающими "Лилля"
"Манчестер Сити" забил шесть голов "Шахтеру"
"Манчестер Сити" обыграл "Шахтер" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 6:0.
Лига чемпионов
4 тур
"Манчестер Сити" – "Шахтёр" 6:0
Голы: Сильва, 13, Жезус, 24, 72 (оба - пенальти),90+2, Стерлинг, 48, Марез, 84
"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Лапорт, Стоунс, Уокер (Данило, 60), Сильва (Гюндоган, 73), Фернандинью (Делф, 76), Бернарду, Стерлинг, Жезус, Марез.
"Шахтёр": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Майкон (Патрик, 77), Тайсон (Велингтон, 77), Болбат, Коваленко, Жуниор Мораес (Кайоде, 63).
"Лион" – "Хоффенхайм" 2:2
Голы: Фекир, 20, Альваро, 28, Крамарич, 65, Кадержабек, 90+2
"Лион": Лопеш, Рафаэл, Менди, Морель, Марсело, Денайер, Альваро (Диоп, 88), Ауа, Тусар, Депай (Траоре, 87), Фекир (Дембеле, 74)
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нуху, Шульц, Демирбай (Нордтвейт, 79), Гриллич (Нелсон, 57), Жоэлинтон, Бельфодиль (Салаи, 67), Крамарич
Предупреждения: Денайер, 6, Нуху, 18, Гриллич, 43, Бичакчич, 48, Нуху, 51, Фогт, 72, Крамарич, 72, Морель, 90+1
,
Удаления: Нуху, 51
Лига чемпионов
4 тур
"Манчестер Сити" – "Шахтёр" 6:0
Голы: Сильва, 13, Жезус, 24, 72 (оба - пенальти),90+2, Стерлинг, 48, Марез, 84
"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Лапорт, Стоунс, Уокер (Данило, 60), Сильва (Гюндоган, 73), Фернандинью (Делф, 76), Бернарду, Стерлинг, Жезус, Марез.
"Шахтёр": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Майкон (Патрик, 77), Тайсон (Велингтон, 77), Болбат, Коваленко, Жуниор Мораес (Кайоде, 63).
"Лион" – "Хоффенхайм" 2:2
Голы: Фекир, 20, Альваро, 28, Крамарич, 65, Кадержабек, 90+2
"Лион": Лопеш, Рафаэл, Менди, Морель, Марсело, Денайер, Альваро (Диоп, 88), Ауа, Тусар, Депай (Траоре, 87), Фекир (Дембеле, 74)
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нуху, Шульц, Демирбай (Нордтвейт, 79), Гриллич (Нелсон, 57), Жоэлинтон, Бельфодиль (Салаи, 67), Крамарич
Предупреждения: Денайер, 6, Нуху, 18, Гриллич, 43, Бичакчич, 48, Нуху, 51, Фогт, 72, Крамарич, 72, Морель, 90+1
,
Удаления: Нуху, 51
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.