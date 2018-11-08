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"Манчестер Сити" забил шесть голов "Шахтеру"

"Манчестер Сити" обыграл "Шахтер" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 6:0.

Лига чемпионов

4 тур

"Манчестер Сити" – "Шахтёр" 6:0

Голы: Сильва, 13, Жезус, 24, 72 (оба - пенальти),90+2, Стерлинг, 48, Марез, 84

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Лапорт, Стоунс, Уокер (Данило, 60), Сильва (Гюндоган, 73), Фернандинью (Делф, 76), Бернарду, Стерлинг, Жезус, Марез.

"Шахтёр": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Майкон (Патрик, 77), Тайсон (Велингтон, 77), Болбат, Коваленко, Жуниор Мораес (Кайоде, 63).

"Лион" – "Хоффенхайм" 2:2

Голы: Фекир, 20, Альваро, 28, Крамарич, 65, Кадержабек, 90+2

"Лион": Лопеш, Рафаэл, Менди, Морель, Марсело, Денайер, Альваро (Диоп, 88), Ауа, Тусар, Депай (Траоре, 87), Фекир (Дембеле, 74)

"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нуху, Шульц, Демирбай (Нордтвейт, 79), Гриллич (Нелсон, 57), Жоэлинтон, Бельфодиль (Салаи, 67), Крамарич

Предупреждения: Денайер, 6, Нуху, 18, Гриллич, 43, Бичакчич, 48, Нуху, 51, Фогт, 72, Крамарич, 72, Морель, 90+1
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Удаления: Нуху, 51
Теги: Манчестер Сити Шахтер
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#2  Phil  Москва (Сегодня, 02:06)
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Болеет за:
«Динамо» М
Кто бы ни надирал хохлам задницу - это бесценно
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:33)
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Болеет за:
«Локомотив»
Вассал отсосал. unamused


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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