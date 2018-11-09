Владелец "Ливерпуля" готовится к продаже клуба

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри готов продать команду.Американец потребует у потенциальных покупателей за свой актив 2 млрд долларов.В начале года уже сообщалось о попытке арабских и китайских инвесторов совместно купить "Ливерпуль" за $ 2,6 млрд, однако тогда Генри от продажи отказался. Бизнесмен приобрел мерсисайдский клуб за $ 477 млн в 2010 году.