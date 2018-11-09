Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Луис Суарес признан лучшим игроком ла лиги в октябре

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес признан лучшим игроком ла лиги в октябре.

31-летний уругваец забил четыре гола в прошлом месяце, три из которых - в ворота "Реала" в матче 10-го тура чемпионата Испании (5:1).
Теги: Суарес Барселона
Сегодня, 17:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.