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Защитник "Коринтианса" попал в сферу интересов испанских грандов

Защитник "Коринтианса" Лео Сантос может стать футболистом "Барселоны" или "Реала", сообщает El Mundo Deportivo.

Его контракт с "Коринтиансом" рассчитан до 2020 года. Испанские клубы могут в ближайшее время сделать предложения по Сантосу, поскольку опасаются, что его перехватят конкуренты.
Теги: Коринтианс
Сегодня, 18:14
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