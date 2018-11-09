Защитник "Коринтианса" попал в сферу интересов испанских грандов

Защитник "Коринтианса" Лео Сантос может стать футболистом "Барселоны" или "Реала", сообщает El Mundo Deportivo.Его контракт с "Коринтиансом" рассчитан до 2020 года. Испанские клубы могут в ближайшее время сделать предложения по Сантосу, поскольку опасаются, что его перехватят конкуренты.