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Рахим Стерлинг продлил контракт с "Манчестер Сити" на три года

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг продлил контракт с клубом.

Футболист ямайского происхождения после подписания нового договора будет выступать за «горожан» еще три года.

"Я очень рад подписанию соглашения. Я здесь невероятно прогрессирую. С самых первых минут в этом клубе я понял, что сделал правильный выбор. И это отплатилось, я действительно благодарен", — передает слова Стерлинга официальный сайт клуба.

"Газета.ру"
Теги: Стерлинг Манчестер Сити
Сегодня, 23:38
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