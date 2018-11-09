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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Рахим Стерлинг продлил контракт с "Манчестер Сити" на три года
Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг продлил контракт с клубом.
Футболист ямайского происхождения после подписания нового договора будет выступать за «горожан» еще три года.
"Я очень рад подписанию соглашения. Я здесь невероятно прогрессирую. С самых первых минут в этом клубе я понял, что сделал правильный выбор. И это отплатилось, я действительно благодарен", — передает слова Стерлинга официальный сайт клуба.
"Газета.ру"
Футболист ямайского происхождения после подписания нового договора будет выступать за «горожан» еще три года.
"Я очень рад подписанию соглашения. Я здесь невероятно прогрессирую. С самых первых минут в этом клубе я понял, что сделал правильный выбор. И это отплатилось, я действительно благодарен", — передает слова Стерлинга официальный сайт клуба.
"Газета.ру"
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