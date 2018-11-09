Рахим Стерлинг продлил контракт с "Манчестер Сити" на три года

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг продлил контракт с клубом.Футболист ямайского происхождения после подписания нового договора будет выступать за «горожан» еще три года."Я очень рад подписанию соглашения. Я здесь невероятно прогрессирую. С самых первых минут в этом клубе я понял, что сделал правильный выбор. И это отплатилось, я действительно благодарен", — передает слова Стерлинга официальный сайт клуба.