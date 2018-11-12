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Голы Манджукича и Роналду принесли "Ювентусу" победу над "Миланом"

"Ювентус" одержал победу в матче 12-го тура итальянской Серии А с "Миланом".

Чемпионат Италии

12 тур

"Милан" – "Ювентус" 0:2

Голы: Манджукич, 8, Роналду, 81.

Нереализованный пенальти: Игуаин, 41 (штанга).

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Сапата, Родригес, Абате (Борини, 74), Бакайоко, Кессье, Чалханоглу (Лаксальт, 74), Сусо, Кастильехо (Кутроне, 62), Игуаин.

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, Бенатиа, Сандро, Канселу, Матюиди, Пьянич (Хедира, 74), Бентанкур, Дибала (Коста, 79), Роналду, Манджукич.

Предупреждения: Бенатиа, 38, Бакайоко, 61, Игуаин, 83, Борини, 87.
Удаление: Игуаин, 83.
Теги: Ювентус Милан
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