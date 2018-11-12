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Франк Рибери после матча с "Боруссией" напал на журналиста

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери не справился с эмоциями после поражения от дортмундской "Боруссии" в матче 11-го тура чемпионата Германии (2:3).

После матча француз напал на журналиста beIN Sports Патрика Гюйу. Футболист остался недоволен критикой в свой адрес и отвесил корреспонденту пощечину.

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Теги: Бавария Боруссия Д Рибери
Сегодня, 09:50
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#1  Sesk   (Сегодня, 10:16)
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У нас бы до 8 декабря посадили, хоть и без стула.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
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