Франк Рибери после матча с "Боруссией" напал на журналиста

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери не справился с эмоциями после поражения от дортмундской "Боруссии" в матче 11-го тура чемпионата Германии (2:3).После матча француз напал на журналиста beIN Sports Патрика Гюйу. Футболист остался недоволен критикой в свой адрес и отвесил корреспонденту пощечину.