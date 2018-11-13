Новости партнеров

"ПСЖ" обвиняется в наборе игроков в свою академию по этническому признаку

Министр спорта Франции обязала футбольный клуб "ПСЖ" провести внутренне расследование по поводу методов отбора игроков в академию.

Ранее французские СМИ сообщали, что столичный клуб при отборе игроков с 2013 по 2018 год учитывал их этническое происхождение.

RTL
Теги: ПСЖ
Сегодня, 14:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 15:49)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не хотят брать в французский клуб негров и арабов, а предпочитают брать этнических французов? Да, это просто беспредел....


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#2  Korsar123   (Сегодня, 15:24)
  • 0
  •  (0)

Русскоязычных даже походу за ворота не пускали...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#1  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 14:52)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
и кому отдавали предпочтение? белым или европейцам?


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.