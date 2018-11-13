"ПСЖ" обвиняется в наборе игроков в свою академию по этническому признаку

Министр спорта Франции обязала футбольный клуб "ПСЖ" провести внутренне расследование по поводу методов отбора игроков в академию.Ранее французские СМИ сообщали, что столичный клуб при отборе игроков с 2013 по 2018 год учитывал их этническое происхождение.