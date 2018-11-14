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MLS признала гол Ибрагимовича с 40 метров лучшим в сезоне (видео)

Нападающий "Лос Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил награду за лучший гол сезона в MLS, забитый в ворота "Лос-Анджелеса".

Встреча состоялась 31 марта и завершилась со счетом 4:3 в пользу "Гэлакси". По ходу матча команда Ибрагимовича уступала со счетом 0:3, но сумела вырвать победу.



Примечательно, что эта игра стала для Златана дебютной в лиге.

MLS
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 08:57
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#2  Батька   (Сегодня, 09:35)
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online

Красиво положил и правда !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 09:19)
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сумасшедшая траектория полета мяча!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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