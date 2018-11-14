MLS признала гол Ибрагимовича с 40 метров лучшим в сезоне (видео)

Нападающий "Лос Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил награду за лучший гол сезона в MLS, забитый в ворота "Лос-Анджелеса".Встреча состоялась 31 марта и завершилась со счетом 4:3 в пользу "Гэлакси". По ходу матча команда Ибрагимовича уступала со счетом 0:3, но сумела вырвать победу.Примечательно, что эта игра стала для Златана дебютной в лиге.