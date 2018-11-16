Голландия - Франция: Промес остался в запасе

В запасе

В запасе

Роналд Куман и Дидье Дешам определились с составами команд на матч Лиги наций. К нему Франция подходит с 7 очками после 3 матчей, а Голландия - с 3 баллами по 2 встреч. Даже ничья гарантирует французам победу в группе.: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, Ф. де Йонг, Вейналдум, Бергвейн, Бабель, Депай: Аке, Бизот, Л. де Йонг, де Врей, Дилросун, Промес, Росарио, Стротман, Тете, ван де Бек, Вильена, Зут: Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Павар, Н'Зонзи, Канте, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.: Ареола, Дембеле, Фекир, Манданда, Менди, Ндомбеле, Плеа, Рами, Сако, Сидибе, Сиссоко, Товен