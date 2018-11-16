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Голландия - Франция: Промес остался в запасе

Роналд Куман и Дидье Дешам определились с составами команд на матч Лиги наций. К нему Франция подходит с 7 очками после 3 матчей, а Голландия - с 3 баллами по 2 встреч. Даже ничья гарантирует французам победу в группе.

Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, Ф. де Йонг, Вейналдум, Бергвейн, Бабель, Депай

В запасе: Аке, Бизот, Л. де Йонг, де Врей, Дилросун, Промес, Росарио, Стротман, Тете, ван де Бек, Вильена, Зут

Франция: Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Павар, Н'Зонзи, Канте, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

В запасе: Ареола, Дембеле, Фекир, Манданда, Менди, Ндомбеле, Плеа, Рами, Сако, Сидибе, Сиссоко, Товен
Теги: Сборная Голландии Сборная Франции
Сегодня, 22:07
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#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:12)
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Болеет за:
«Зенит»
Вечно запасной, вечно он второй
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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