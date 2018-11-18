Руководство "Манчестер Юнайтед" ищет замену Давиду Де Хеа

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует купить нового вратаря, который должен будет заменить испанца Давида де Хеа.По данным Sky Sports, если испанец уйдет, на его место "МЮ" купит вратаря "Эвертона" и сборной Англии Джордана Пикфорда. Его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.