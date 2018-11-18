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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Руководство "Манчестер Юнайтед" ищет замену Давиду Де Хеа
Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует купить нового вратаря, который должен будет заменить испанца Давида де Хеа.
По данным Sky Sports, если испанец уйдет, на его место "МЮ" купит вратаря "Эвертона" и сборной Англии Джордана Пикфорда. Его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
По данным Sky Sports, если испанец уйдет, на его место "МЮ" купит вратаря "Эвертона" и сборной Англии Джордана Пикфорда. Его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
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