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"Матч ТВ" покажет церемонию вручения "Золотого мяча" в прямом эфире

Телеканал "Матч ТВ" покажет прямую трансляцию церемонии вручения "Золотого мяча".

Церемония состоится в Париже 3 декабря, начало - в 22:45 по московскому времени.
Сегодня, 09:24
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