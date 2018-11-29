Иско может покинуть "Реал" из-за конфликта с Солари

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может уйти из команды.По информации Diario AS, возможный уход испанского футболиста связан с конфликтом с новым главным тренером "королевского клуба" Сантьяго Солари.Напомним, что хавбек отказался пожать руку наставнику после поражения в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (0:3).Источник утверждает, что игрок «сливочных» попал в сферу интересов таких топ-клубов, как туринский "Ювентус", итальянский "Наполи" и английский "Манчестер Сити".