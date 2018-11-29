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Иско может покинуть "Реал" из-за конфликта с Солари

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может уйти из команды.

По информации Diario AS, возможный уход испанского футболиста связан с конфликтом с новым главным тренером "королевского клуба" Сантьяго Солари.

Напомним, что хавбек отказался пожать руку наставнику после поражения в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (0:3).

Источник утверждает, что игрок «сливочных» попал в сферу интересов таких топ-клубов, как туринский "Ювентус", итальянский "Наполи" и английский "Манчестер Сити".

"Газета.ру"
Теги: Иско Реал
Сегодня, 18:17
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#2  Илья Гнапов   (Сегодня, 19:05)
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Регистрация: 29.11.2018 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 18:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Пахать надо как Васкес, например, а не в обиженных ходить и губы дуть!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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