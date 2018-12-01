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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Бавария" в гостях победила "Вердер"
В матче 13-го тура чемпионата Германии "Бавария" взяла верх над "Вердером".
Чемпионат Германии
13 тур
"Вердер" – "Бавария" 1:2
Гол: Осако, 34 - Гнабри, 20, 50
"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Велькович (Лангкамп, 63), Мойсандер, Эггештайн, Шахин (Писарро, 76), Классен, Эггештайн (Мовальд, 66), Осако, Крузе
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Зюле, Боатенг, Рафинья, Горецка, Рибери (Коман, 38), Гнабри (Алькантара, 80), Мюллер (Мартинес, 90+1), Левандовски
Предупреждения: Мойсандер, 36, Шахин, 68, Алаба, 79, Алькантара, 82
Удаления: Мойсандер, 90+3
Чемпионат Германии
13 тур
"Вердер" – "Бавария" 1:2
Гол: Осако, 34 - Гнабри, 20, 50
"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Велькович (Лангкамп, 63), Мойсандер, Эггештайн, Шахин (Писарро, 76), Классен, Эггештайн (Мовальд, 66), Осако, Крузе
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Зюле, Боатенг, Рафинья, Горецка, Рибери (Коман, 38), Гнабри (Алькантара, 80), Мюллер (Мартинес, 90+1), Левандовски
Предупреждения: Мойсандер, 36, Шахин, 68, Алаба, 79, Алькантара, 82
Удаления: Мойсандер, 90+3
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