"ПСЖ" не смог обыграть "Страсбур"

"Страсбур" сыграл вничью с "ПСЖ" в матче 16-го тура чемпионата Франции.Чемпионат Франции16-й тур: Лала, 41 - с пенальти (1:0). Кавани, 71 - с пенальти (1:1)."Страсбур": Селс, Коне, Кароль (Томассон, 49), Лала, Мартинес, Мартен, Льенар, Каси, Фофана, Да Кошта (Мотиба, 82), Зохи (Сиссоко, 62)."ПСЖ": Ареола, Менье (Нкунку, 81), Кимпембе, Керер, Дракслер, Верратти, Рабьо, Нсоки (Мбаппе, 45), Шупо-Мотинг, Кавани, Диаби (Дани Алвес, 69).Предупреждения: Дракслер, 30. Мартинес, 62. Дани Алвес, 76. Томассон, 76. Верратти, 88.