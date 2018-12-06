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"ПСЖ" не смог обыграть "Страсбур"

"Страсбур" сыграл вничью с "ПСЖ" в матче 16-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

16-й тур

"Страсбур" - "ПСЖ" - 1:1

Голы: Лала, 41 - с пенальти (1:0). Кавани, 71 - с пенальти (1:1).

"Страсбур": Селс, Коне, Кароль (Томассон, 49), Лала, Мартинес, Мартен, Льенар, Каси, Фофана, Да Кошта (Мотиба, 82), Зохи (Сиссоко, 62).

"ПСЖ": Ареола, Менье (Нкунку, 81), Кимпембе, Керер, Дракслер, Верратти, Рабьо, Нсоки (Мбаппе, 45), Шупо-Мотинг, Кавани, Диаби (Дани Алвес, 69).

Предупреждения: Дракслер, 30. Мартинес, 62. Дани Алвес, 76. Томассон, 76. Верратти, 88.
Теги: ПСЖ Страсбург
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