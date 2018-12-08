Фанаты "Интера" разгромили стадион принципиального соперника

Болельщики миланского "Интера" учинили серьезный погром во время гостевого матча 15-го тура итальянской Серии А с "Ювентусом" (0:1).Тиффози "Интера" оторвали несколько сидений на стадионе туринского клуба, повредили туалеты, а также столкнули сотрудника стадиона с трибуны.Инциденты были связаны с тем, что ряду болельщиков запретили вход на стадион. Другие фанаты в знак протеста решили покинуть стадион, но перед этим устроили погром.