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Фанаты "Интера" разгромили стадион принципиального соперника

Болельщики миланского "Интера" учинили серьезный погром во время гостевого матча 15-го тура итальянской Серии А с "Ювентусом" (0:1).

Тиффози "Интера" оторвали несколько сидений на стадионе туринского клуба, повредили туалеты, а также столкнули сотрудника стадиона с трибуны.

Инциденты были связаны с тем, что ряду болельщиков запретили вход на стадион. Другие фанаты в знак протеста решили покинуть стадион, но перед этим устроили погром.

La Gazzetta dello Sport
Теги: Интер Ювентус
Сегодня, 10:28
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