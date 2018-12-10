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Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Прокуратура Флоренции продолжает расследование дела, возбужденного после смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори, пишет AFP.

Так, два врача из Флоренции и Кальяри, где игрок выступал в течение 8 лет, подозреваются в убийстве по неосторожности.

Врачи выдали Астори справки о хорошем состоянии здоровья, несмотря на то, что обе электрокардиограммы показала аномалию, особенно последняя, сделанная летом 2017 года.

Астори скончался в марте 2018 года. Он был найден мертвым в отеле во время выезда в Удине. Причиной смерти стала брадиаритмия.

Sports.ru
Теги: Астори Кальяри Фиорентина
Вчера, 23:25
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