Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Прокуратура Флоренции продолжает расследование дела, возбужденного после смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори, пишет AFP.Так, два врача из Флоренции и Кальяри, где игрок выступал в течение 8 лет, подозреваются в убийстве по неосторожности.Врачи выдали Астори справки о хорошем состоянии здоровья, несмотря на то, что обе электрокардиограммы показала аномалию, особенно последняя, сделанная летом 2017 года.Астори скончался в марте 2018 года. Он был найден мертвым в отеле во время выезда в Удине. Причиной смерти стала брадиаритмия.