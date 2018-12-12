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Еще два матча чемпионата Франции перенесли из-за протестов

Матчи 18-тура чемпионата Франции "Ницца" — "Сент-Этьен" и "Нант" — "Монпелье" были перенесены по требованию французских властей.

Эти матчи должны были состояться 14 и 15 декабря соответственно.

Даты проведения этих встреч определят позже, сообщает пресс-служба Лиги 1.

Матчи в лиге переносят по причине того, что в середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.

"Газета.ру
Вчера, 23:11
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