Еще два матча чемпионата Франции перенесли из-за протестов

Матчи 18-тура чемпионата Франции "Ницца" — "Сент-Этьен" и "Нант" — "Монпелье" были перенесены по требованию французских властей.Эти матчи должны были состояться 14 и 15 декабря соответственно.Даты проведения этих встреч определят позже, сообщает пресс-служба Лиги 1.Матчи в лиге переносят по причине того, что в середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.