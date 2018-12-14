"Манчестер Юнайтед" готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым игроком клуба

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию нового контракта с голкипером Давидом де Хеа на 400 тыс. фунтов стерлингов в неделю ($ 26 млн в год).Новый контракт сделает де Хеа одним из двух самых высокооплачиваемых игроков клуба наравне с Алексисом Санчесом.Нынешний контракт де Хеа истекает в конце следующего сезона.